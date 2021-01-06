من مستورد صاف إلى محور إقليمي.. مصر تقتحم مجال استخلاص وجمع بلازما الدم ومشتقاتها بمشروع قومي طموح

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال جمع البلازما لتصنيع وتصدير منتجات مشتقات البلازما، أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها الذي انعقد في 8 ديسمبر الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وجمع البلازما لتصنيع وتصدير مشتقات البلازما.





وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، كانت شركة "إس كي بلازما" الكورية الجنوبية قد أعلنت في فبراير الماضي توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 330 مليون دولار مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بهدف إنشاء مصنع في مصر لاستخلاص مشتقات البلازما ونقل تكنولوجيا البلازما إلى مصر.





وقالت الشركة إن مصر هي الدولة الأكثر سكانًا في الشرق الأوسط، وهي تعتمد بالكامل على الاستيراد للحصول على مشتقات البلازما، وهذا ما دفعها – أي الشركة – للتعاون مع الحكومة المصرية لنقل تكنولوجيا البلازما إلى مصر.





وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب في 8 ديسمبر، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وجمع البلازما هو واحد من سبعة تكليفات وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وزارة الصحة في 2018، مضيفة أن عدة جهات دولية أشادت بمراكز جمع البلازما في مختبرات وزارة الصحة، لذلك كان من الضروري وجود تشريع يضمن حوكمة العملية.





ونقل موقع "المونيتور" عن شادية ثابت، عضوة لجنة الصحة في مجلس النواب، أنها سعيدة للغاية بخطوة الدولة المصرية لجمع البلازما ومشتقاتها لأول مرة. وقالت إن جمع البلازما سيساعد على تحقيق طفرة تخدم صحة المواطنين المصريين وتمثل نقلة كبيرة في المجال الصحي في مصر وأفريقيا.





وأكدت ثابت أنه كان هناك توافق كامل بين مجلس النواب والحكومة بشأن مشروع قانون جمع البلازما، معربة عن تفاؤلها الكبير بأن هذه الخطوة ستساعد في إنقاذ حياة المصريين. ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن 23 مادة عن عملية البلازما في جميع مراحلها وتدفق التبرعات بالدم، مضيفة أن القانون يعاقب كل من لا يلتزم بها.





وقال إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية بوزارة الصحة والسكان إن مصر تعمل بقوة وفاعلية على إنشاء أول مصنع لجمع وإنتاج البلازما في إفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف أنه تم إنشاء حوالي 12 مركزًا في القاهرة وعدد من المحافظات ضمن المرحلة الأولى من مشروع جمع البلازما.





وتابع سراج الدين إن تدريب الكوادر البشرية والعاملين المشاركين في تنفيذ المشروع جار، وأكد أنه تم توفير المعدات اللازمة لفصل البلازما. وقال إن مشروع البلازما القومي سيبدأ بجمع البلازما في مصر وتصنيع مشتقاتها بالشراكة مع كوريا الجنوبية من خلال شراكة قوية بين مصر وشركة "إس كي بلازما" حتى اكتمال إنشاء المصنع في مصر. وأوضح أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويًا.





وذكر محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أنه تم تخصيص ستة معامل في الوقت الحالي لتنظيم عمليات نقل الدم وجمع البلازما باستخدام أجهزة باهظة الثمن ومعقدة توفرها الدولة المصرية.





وأضاف رمزي أن مشروع قانون جمع البلازما في مصر يمكن أن يشكل نقلة اقتصادية وطبية للبلاد، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتجميع البلازما يهدف إلى إنقاذ حياة المرضى المصريين.