الإسكان: نطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب.. والتقسيط في التمويل العقاري يصل لـ 30 عاما

أكد عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مبادرة سكن لكل المصريين اطلقها الرئيس السيسي وتستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمصريين محدودي ومتوسطي الدخل .



وقال عمرو خطاب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وزير الإسكان يتابع سير الاعمال في تنفيذ الوحدات السكنية في عدد من المدن".

وتابع عمرو خطاب:" مبادرة سكن لكل المصريين توفر وحدات سكانية كاملة التشطيب والخدمات واللاندسكيب يتم مراعاة كافة معايير العمران الأخضر".

وأكمل عمرو خطاب:" هناك إقبال من المصريين على مبادة سكن لكل المصريين ونقوم بطرح وحدات سكينة باستمرار وآخر إعلان كان به 115 الف وحدة سكنية وتقدم لهم أكثر من 450 الف مواطن .

ولفت عمرو خطاب :" نتابع إنشاء وحدات سكنية تابعة للمبادرة في 5 مدن جديدة، المبادة قائمة على دعم المواطنين في ثمن الوحدات السكنية ".

وتابع عمرو خطاب:" البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري 3 و 8 % لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتقسيط في التمويل العقاري يصل لـ 30 عاما "