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أخبار العالم

هل قناة الجزيرة جزء من مفاوضات المصالحة العربية؟.. وزير خارجية قطر يجيب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أن "قناة الجزيرة" وما تقدمه لم يتم مناقشته خلال التفاوض حول المصالحة مع دول الرباعي العربي.

وقال في تصريحات لـ"الجزيرة" إنه "لم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة، وهي مؤسسة نفخر بها وبإعلامييها وبوجودها في قطر".

وأضاف:"نكفل حرية التعبير ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل بناء".

وتابع وزير الخارجية القطري "نحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى. الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف".

واعتبر وزير الخارجية القطري أن المصالحة لا يمكن أن توصف بأنها نجاح لقطر، أو السعودية، أو أي دولة أخرى، بل نجاح للجميع.

وقال:"نعتبر ما حدث مصالحة والسعودية مثلت كل الأطراف والجميع شارك والجميع وقع، وجدنا إرادة من الأطراف لحل الأزمة وكانت عبر تفويض السعودية لتمثيل باقي الدول".

وأضاف:"المشاكل بين قطر والدول الأطراف مختلفة في طبيعتها وبالتالي التعامل معها مختلف".

وأكد أنه "لا شك أن العملية ستأخذ وقتها ولكنها بين الشعوب أسهل من الجوانب السياسية".
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