صادرة من مجلس الوزراء.. إشادة قطرية جديدة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

أكد مجلس الوزراء القطري ان قمة (العلا) وما سادها من روح أخوية وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها؛ أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله.





فيما ابدي مجلس الوزراء القطري في بيان له اليوم عن تقديره لجهود دولة الكويت من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.





كما اشاد المجلس في بيانه بالجهود المثمرة التي بذلها القادة الكويتون ممثلون في امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومن بعده امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه.





فيما اثني المجلس علي نتائج أعمال الدورة ال41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في محافظة (العلا) السعودية.



