ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمناسبة أعياد .. سوسن بدر: كل عام ومصر وشعبها بخير

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
هنأت الفنانة سوسن بدر جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

ونشرت سوسن بدر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت سوسن بدر قائلة :"كل عام ومصر وشعبها بخير"

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: الخميس إجازة رسمية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

3 قنوات تنقل قداس عيد الميلاد المجيد على الهواء

بث مباشر.. الطائفة الإنجيلية في مصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد

#عيد_سعيد يتصدر تويتر احتفالًا بالميلاد المجيد

عمرو الليثي يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هاني رمزي يحتفل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

الأهلي يحسم جدل التعاقد مع عمرو وردة

ابنة عبلة الكحلاوي تكشف الحالة الصحية لـ الداعية الإسلامية وتطلب الدعاء لها

برسالة وداع.. السر وراء إغلاق منتدى فتكات بعد 12 عاما

اتحاد الكرة يدرس تأجيل أي مباراة حال ظهور 5 إصابات بـ كورونا

نشرة المرأة والصحة: 5 أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا في الشتاء.. 10 صور تكشف إطلالات جنات في عيد ميلادها

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تقترب من 7 ملايين مشاهدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زى المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

بفستان جذاب.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرة المرأة والصحة: 5 أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا في الشتاء.. 10 صور تكشف إطلالات جنات في عيد ميلادها