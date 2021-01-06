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رياضة

تصنيف فرق دوري أبطال أفريقيا قبل قرعة المجموعات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:43 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أسدل الستار على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا اليوم الأربعاء.

وتقام قرعه دور المجموعات لدورى ابطال أفريقيا التي ستقام 8 يناير.

وجاءت تصنيفات فريق دوري أبطال أفريقيا المتأهلة كالاتي 

التصنيف الاول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي 

التصنيف التاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب 

التصنيف التالت : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال 

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

تأهل المريخ السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، رغم خسارته 1-2  أمام مضيفه أنيمبا النيجيري مساء اليوم على ملعب أنيمبا سبورت ستاديوم في لقاء الإياب.

وكان المريخ قد فاز في جولة الذهاب بأم درمان بثلاثية نظيفة ليفوز بمجموع المباراتين 4-2.

افتتح المريخ التسجيل عن طريق مهاجمه سيف تيري في الدقيقة 8 قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل، ويسجلوا هدفا ثانيا في الشوط الثاني لكن المريخ حافظ على نتيجة خسارته بهدفين لهدف حتى نهاية المباراة
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