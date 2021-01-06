تصنيف فرق دوري أبطال أفريقيا قبل قرعة المجموعات

أسدل الستار على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا اليوم الأربعاء.
وتقام قرعه دور المجموعات لدورى ابطال أفريقيا التي ستقام 8 يناير.
وجاءت تصنيفات فريق دوري أبطال أفريقيا المتأهلة كالاتي
التصنيف الاول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي
التصنيف التاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب
التصنيف التالت : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال
التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ
تأهل المريخ السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه أنيمبا النيجيري مساء اليوم على ملعب أنيمبا سبورت ستاديوم في لقاء الإياب.
وكان المريخ قد فاز في جولة الذهاب بأم درمان بثلاثية نظيفة ليفوز بمجموع المباراتين 4-2.
افتتح المريخ التسجيل عن طريق مهاجمه سيف تيري في الدقيقة 8 قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل، ويسجلوا هدفا ثانيا في الشوط الثاني لكن المريخ حافظ على نتيجة خسارته بهدفين لهدف حتى نهاية المباراة