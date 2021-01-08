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فيديو جراف

فيديو جراف.. جهاز مبتكر لتحويل لغة الإشارة لحروف أبجدية

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
بالتزامن مع إعادة الاهتمام بقضايا الصم، شاب يدعى أحمد علي (22 عاما) استطاع ابتكار جهاز يعد الأول من نوعه، وهو جهاز بسيط يستطيع تحويل لغة إشارة الصم بالأيدي إلى حروف أبجدية مكتوبة.

الفكرة الأساسية للمشروع هي تحويل لغة الإشارة للصم والبكم لكمات وأحرف مكتوبة على شاشة الجهاز الصغير، المتصل بقفازات قماشية، ورغم بساطة الأدوات المستخدمة إلا أن أحمد يطمح إلى تنفيه بشكل احترافي باستخدام أدوات متخصصة لمساعدة الصم والبكم.


ولمزيد من التفاصيل حول جهاز مبتكر لتحويل لغة الإشارة لحروف أبجدية شاهد الفيديو جراف التالى.



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