فيديو جراف.. جهاز مبتكر لتحويل لغة الإشارة لحروف أبجدية

الفكرة الأساسية للمشروع هي تحويل لغة الإشارة

لكمات وأحرف مكتوبة على شاشة الجهاز الصغير، المتصل بقفازات قماشية، ورغم بساطة الأدوات المستخدمة إلا أن أحمد يطمح إلى تنفيه بشكل احترافي باستخدام أدوات متخصصة لمساعدة الصم والبكم.