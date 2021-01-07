ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

الخميس 07/يناير/2021 - 06:40 ص
أم شابة تخسر معركتها
أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـأيام
Advertisements
هدير علاء
خسرت أم شابة في الـ32 من عمرها معركتها ضد فيروس كورونا المستجد بعد 4 أيام فقط من ولادة طفلها وقبل أن تتاح لها الفرصة لحمله بين ذراعيها وإلقاء نظرة عليه عن كثب.

يشار إلى أن المريضة "جويلن إنجلبارت"، وهي من ولاية "ميزوري" الأمريكية، تأكدت من إصابتها بـ"كوفيد-19" الشهر الماضي، وتطلبت حالتها نقلها إلى أحد المستشفيات في الـ23 من ديسمبر، وتوفيت في الثاني من يناير الجاري، بعد أيام معدودة من ولادة طفلها الأول مبكرًا عن موعده بحوالي 3 أشهر، وقد أُطلق على المولود اسم "روس".


وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأن "إنجلبارت" كانت تعمل في مكتب المدعي العام بمقاطعة "جاكسون" في ولاية "ميزوري"، وقد استمر صراعها الأليم مع عدوى كورونا لمدة أسبوعين حتى فارقت الحياة.

وصرحت إحدى أفراد عائلتها لصحيفة محلية بأنها كانت تعاني من الربو ومن مضاعفات أخرى جعلت صراعها مع العدوى المميتة صعبًا، كما أكدت صديقة لها تُدعى "كيلي كولينز" في تصريحات لوسائل إعلام أن "جويلن" لم تتمكن مطلقًا من حمل مولودها الذي يوجد حاليًا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لكنه في حالة مستقرة، وأشارت إلى أنها كانت تتوق لأن تصبح أمًا، وكانت عائلتها لا تستطيع الانتظار لرؤية المولود.


جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق حملة على أحد المنصات الإلكترونية المخصصة لجمع التبرعات من أجل مساعدة عائلة "جويلن إنجلبارت" على سداد نفقات علاجها وتكاليف الرعاية الصحية التي يحتاجها مولودها "روس"، وتجاوزت التبرعات 111 ألف دولار.
أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام
أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام
أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا يفتك بعائلة روسية بأكملها.. الناجي الوحيد طفل حديث الولادة

حُرمت من رؤية مولودها.. كورونا ينهي حياة أم بعد ولادة طفلها

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

صحتها تدهورت فجأة.. مصابة بـ كورونا تدخل في غيبوبة بعد يوم واحد من ولادة طفلها

مصر 9455 مولودا.. 371.504 حالة ولادة حول العالم في أول أيام 2021

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. 18 معلومة عن الفنان الراحل حمدي غيث

التعاون الثاني.. نور تكشف تفاصيل دورها في «ضل راجل» مع ياسر جلال ..فيديو

بكالوريوس من الجامعة الأمريكية.. من هي إلهام الفضالي صاحبة أفضل بحث في الفيزياء التطبيقية؟

هل تخفي سرا خطيرا عن العالم؟.. ماذا يحدث بين منظمة الصحة العالمية والصين.. بكين ترفض دخول أول فريق تحقيق دولي عن أصل الوباء الذي أرعب البشرية

الشرطة الأمريكية: وفاة 3 أشخاص في محيط مبنى الكونجرس

تغريدات داعية للعنف.. تويتر يغلق حساب الرئيس ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة