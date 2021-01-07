تعيينات جديدة بجامعة العريش وهيئة الثروة السمكية في البردويل

أصدر الدكتور صلاح الدين مصيلحي علي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قرارا بندب المهندس سامي سليمان سالم جمعه الهواري للعمل مديرا لمنطقة الثروة السمكية، أخصائي تطوير وارشاد بالدرجة الاولي بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة للقيام بعمل مدير منطقة العريش للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
كما اصدر رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، قرارا بتعيين الدكتور مهندس شكري سلمان ، مديرا تنفيذيا لبحيرة البردويل ببئر العبد، حيث كان يشغل منصب مدير منطقة العريش للثروة السمكية.
وفي نفس السياق ..وافق الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، على ترشيح الدكتور أشرف الدكر ، عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بتكليف الدكتور كمال طاهر موسى وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب ؛ والدكتور محمد عبد الشافى وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليه ، حيث أصدر الدكتور سعيد لافي رءيس جامعة العريش قرارا بتكليفهما بالمنصب الجديد.
وفي نفس السياق..تم تفعيل منصة الاليكتروني بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية،كأول كلية بجامعة العريش للتعلم عن بعد وبدء التدريس بها علي رابط :
https://egypt-hub.edu.eg/
وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش .
وقد ضم فريق العمل الدكتور/ عزت مرزوق - مدير مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة ،والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي للمركز ، ومن الكلية فريق العمل من المعيدين ، الى جانب المهندس احمد يس مسئول وحدة IT بالكلية.
قال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، إنه تم اتخاذ عدة قرارت بسبب جائحة كورونا، أهمها تأجيل الامتحانات النظرية والشفوية والعملية لطلاب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والبرامج النوعية إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي.
كما تقرر وقف جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية، التي تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـفيروس كورونا المستجد، أما بالنسبة لمناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه يتم استكمل إجراءات مناقشة الرسائل التي تم تشكيل لجان مناقشة لها في ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور على الباحث ولجنة المناقشة والحكم وثلاثة أو أربعة من أقارب الباحث على أقصى تقدير.
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كما اصدر رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، قرارا بتعيين الدكتور مهندس شكري سلمان ، مديرا تنفيذيا لبحيرة البردويل ببئر العبد، حيث كان يشغل منصب مدير منطقة العريش للثروة السمكية.
وفي نفس السياق ..وافق الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، على ترشيح الدكتور أشرف الدكر ، عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بتكليف الدكتور كمال طاهر موسى وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب ؛ والدكتور محمد عبد الشافى وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليه ، حيث أصدر الدكتور سعيد لافي رءيس جامعة العريش قرارا بتكليفهما بالمنصب الجديد.
وفي نفس السياق..تم تفعيل منصة الاليكتروني بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية،كأول كلية بجامعة العريش للتعلم عن بعد وبدء التدريس بها علي رابط :
https://egypt-hub.edu.eg/
وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش .
وقد ضم فريق العمل الدكتور/ عزت مرزوق - مدير مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة ،والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي للمركز ، ومن الكلية فريق العمل من المعيدين ، الى جانب المهندس احمد يس مسئول وحدة IT بالكلية.
قال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، إنه تم اتخاذ عدة قرارت بسبب جائحة كورونا، أهمها تأجيل الامتحانات النظرية والشفوية والعملية لطلاب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والبرامج النوعية إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي.
كما تقرر وقف جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية، التي تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـفيروس كورونا المستجد، أما بالنسبة لمناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه يتم استكمل إجراءات مناقشة الرسائل التي تم تشكيل لجان مناقشة لها في ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور على الباحث ولجنة المناقشة والحكم وثلاثة أو أربعة من أقارب الباحث على أقصى تقدير.
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