تعيينات جديدة بجامعة العريش وهيئة الثروة السمكية في البردويل



https://egypt-hub.edu.eg/



وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش .

وقد ضم فريق العمل الدكتور/ عزت مرزوق - مدير مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة ،والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي للمركز ، ومن الكلية فريق العمل من المعيدين ، الى جانب المهندس احمد يس مسئول وحدة IT بالكلية.قال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، إنه تم اتخاذ عدة قرارت بسبب جائحة كورونا، أهمها تأجيل الامتحانات النظرية والشفوية والعملية لطلاب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والبرامج النوعية إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي.كما تقرر وقف جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية، التي تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـفيروس كورونا المستجد، أما بالنسبة لمناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه يتم استكمل إجراءات مناقشة الرسائل التي تم تشكيل لجان مناقشة لها في ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور على الباحث ولجنة المناقشة والحكم وثلاثة أو أربعة من أقارب الباحث على أقصى تقدير.اقرأ أيضا: