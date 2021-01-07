ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعيينات جديدة بجامعة العريش وهيئة الثروة السمكية في البردويل

الخميس 07/يناير/2021 - 11:44 ص
تعيينات جديده بجامعة
تعيينات جديده بجامعة العريش
Advertisements
احمد صالح
أصدر الدكتور صلاح الدين مصيلحي علي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قرارا بندب المهندس سامي سليمان سالم جمعه الهواري للعمل مديرا لمنطقة الثروة السمكية، أخصائي تطوير وارشاد بالدرجة الاولي بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة للقيام بعمل مدير منطقة العريش للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

كما اصدر رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، قرارا بتعيين الدكتور مهندس شكري سلمان ، مديرا تنفيذيا لبحيرة البردويل ببئر العبد، حيث كان يشغل منصب مدير منطقة العريش للثروة السمكية.

وفي نفس السياق ..وافق الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، على ترشيح الدكتور أشرف الدكر ، عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بتكليف الدكتور كمال طاهر موسى وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب ؛ والدكتور محمد عبد الشافى وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليه ، حيث أصدر الدكتور سعيد لافي رءيس جامعة العريش قرارا بتكليفهما بالمنصب الجديد.

وفي نفس السياق..تم تفعيل منصة الاليكتروني بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية،كأول كلية بجامعة العريش للتعلم عن بعد وبدء التدريس بها علي رابط :

https://egypt-hub.edu.eg/

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش .

وقد ضم فريق العمل الدكتور/ عزت مرزوق - مدير مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة ،والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي للمركز ، ومن الكلية فريق العمل من المعيدين ، الى جانب المهندس احمد يس مسئول وحدة IT بالكلية.

قال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، إنه تم اتخاذ عدة قرارت بسبب جائحة كورونا، أهمها تأجيل الامتحانات النظرية والشفوية والعملية لطلاب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والبرامج النوعية إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي.

كما تقرر وقف جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية، التي تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـفيروس كورونا المستجد، أما بالنسبة لمناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه يتم استكمل إجراءات مناقشة الرسائل التي تم تشكيل لجان مناقشة لها في ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور على الباحث ولجنة المناقشة والحكم وثلاثة أو أربعة من أقارب الباحث على أقصى تقدير.

اقرأ أيضا:
الميني فان بديلًا.. أسطورة التوك توك تختفي من شمال سيناء.. شاهد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة العريش: الالتزام ببرنامج التعليم الهجين في التعليم بالكليات

منح الدكتوراه بامتياز في تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربية لباحث بجامعة العريش

رئيس جامعة العريش: تعظيم الاستفادة من المشروعات الإنتاجية لخدمة مجتمع سيناء

توقيع بروتوكول بين جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء لتوفير المياه

الطرق الحديثة لتحسين التكاثر في أسماك البلطي.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ.. صور

مجلس جامعة العريش يوافق على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

خاص| المساكني يقترب من خلافة ساسي في الزمالك

الحلقة الـ 35 من مسلسل ضربة معلم تشعل السوشيال ميديا

أخبار الفن.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام.. وأروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

بعد 7 أشهر من الحمل.. سيدة تكتشف بالصدفة إصابتها بمرض خطير

بعد تعيين حازم آمام وحسام غالي ..نجوم الرياضة تحت قبة البرلمان

السلطة خرجت عن سيطرته.. الجيش الأمريكي نزل إلى الشارع رغم رفض ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع أسعار أوبل كروس لاند وجراند لاند اليوم في مصر.. صور

آخر تحديث لأسعار شيفروليه اوبترا و كابتيفا 2021 اليوم في مصر .. صور

أسعار سيارات ام جي في مصر 2021 .. صور