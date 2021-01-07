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أخبار البلد

بث مباشر من مطار القاهرة.. أسر ضحايا حادث السير بالسعودية يستقبلون جثامينهم

الخميس 07/يناير/2021 - 11:27 ص
صدى البلد
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من مطار القاهرة نورهان خفاجي

حرصا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مميزة نقدم لكم بثًا مباشرًا لاحتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد الميلاد المجيد.


فقد وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل ، جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بالسعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، وذلك لاستقبال جثامين ذويهم المتوفين. 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الجثامين وصلت على متن طائرة الخطوط السعودية، قادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم. 

وكان السفير عمرو محمود عباس، صرح أن القنصلية العامة بجدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطن مصري كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء سنة العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات. 

وبحسب الأوراق الرسمية فإن عدد الوفيات من المصريين 3 معتمرين وهم، هشام رجب محمد ونجله حازم وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أنه في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة

وكشفت أن الحادث وقع على بعد 310 كلم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 من المواطنين المصريين كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

كما ذكر بيان وزارة الخارجية أن القنصلية العامة المصرية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلي أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت وزارة الخارجية نوهت إلى أن القنصلية العامة مستمرة في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.

بث مباشر من مطار القاهرة.. أسر ضحايا حادث السير بالسعودية يستقبلون جثامينهم
بث مباشر من مطار القاهرة.. أسر ضحايا حادث السير بالسعودية يستقبلون جثامينهم
بث مباشر من مطار القاهرة.. أسر ضحايا حادث السير بالسعودية يستقبلون جثامينهم
بث مباشر من مطار القاهرة.. أسر ضحايا حادث السير بالسعودية يستقبلون جثامينهم
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