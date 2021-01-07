مطلب عاجل من الأمن الداخلي الأمريكي لـ ترامب بعد اقتحام الكونجرس

دعا القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، الرئيس المتنهية ولايته دونالد ترامب، إلى أن يدين بشدة حادث اقتحام مقر الكونجرس من قبل مناصريه.





ووفقًا لصحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، استنكر وولف، اليوم الخميس، أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس، مؤكدًا أن هذا مأساوي ومثير للاشمئزاز.





ومع ذلك، أوضح وولف إنه لن ينضم إلى تيار المسؤولين الذين قرروا الاحتجاج على هذا الاقتحام، حيث يشعر أن وجوده ضروري لقيادة الوزارة حتى التنصيب.





واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.





وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.





ويعني تمديد حالة الطوارئ 15 يوما أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.





فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.