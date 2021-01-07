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أخبار العالم

عرّض نائبه للخطر .. ترامب ضغط على بنس ليهندس "انقلاب"

الخميس 07/يناير/2021 - 09:08 م
ترامب وبنس
ترامب وبنس
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على صالح
لم يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض الكثير للتحقق من نائب الرئيس مايك بنس، بينما كان هو وأفراد من أسرته داخل مبنى الكابيتول الأمريكي عندما اقتحم مثيرو الشغب المدعومون من ترامب قاعات الكونجرس يوم الأربعاء، وهو مصدر مقرب من نائب الرئيس.

ورافق بنس زوجته كارين بنس وابنته شارلوت وشقيقه النائب جريج بنس من ولاية إنديانا في احتفال فرز الأصوات الانتخابية في الكونجرس يوم الأربعاء. 

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وقال المصدر، إن العديد من مؤيدي ترامب العنيفين الذين كانوا يهاجمون مبنى الكابيتول الأمريكي سمعوا وهم يصرخون 'أين مايك بنس' ، مما أثار مخاوف نائب الرئيس وعائلته.

وأضاف المصدر أن الرئيس وكبار مساعديه بالكاد رفعوا إصبعهم للتحقق من بنس للتأكد من أنه وعائلته لم يصابوا بأذى.

وسأل المصدر "هل كان قلقا على الإطلاق من أن الغوغاء الغاضبين الذين أمرهم بالسير إلى الكابيتول قد يجرحوا نائب الرئيس أو عائلته؟" 

ولم يرد البيت الأبيض بشكل رسمي على طلب CNN للتعليق، ويعتقد المقربون من نائب الرئيس الآن أنه يتم وضعه كـ "كبش فداء" لتحمل اللوم داخل عالم ترامب بعد أن رفض بنس الانصياع لمطالب الرئيس بهندسة انقلاب إجرائي من شأنه أن يبقي ترامب في السلطة.

وتعرض بنس، الثلاثاء، لضغوط شديدة من ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات خلال اجتماع استمر لساعات في المكتب البيضاوي. 

وقال المصدر إن ترامب منع رئيس أركان نائب الرئيس، مارك شورت، من دخول الجناح الغربي، حيث حذر الرئيس مرارًا من "تهديدات مبطنة بشكل خفيف" لبنس من أنه سيتعرض لعواقب سياسية كبيرة إذا رفض التعاون.

وقال المصدر "الرسالة كانت واضحة جدا".

وتركت أحداث الأربعاء بعض مساعدي نائب الرئيس يشعرون بالخيانة من قبل ترامب وكذلك رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز والمحامي الشخصي للرئيس رودي جولياني.

وقال المصدر: "حاول رودي وميدوز وفرقهم تعيين نائب الرئيس ليأخذ السقوط بدلًا من الاعتراف بأنهم وضعوا أملًا زائفًا في كل هذا".

وأضاف المصدر "ترامب لا يمكنه الاعتراف بالهزيمة ويريد كبش فداء".

ويوم الخميس، قامت شارلوت بنس بوند، ابنة نائب الرئيس التي كانت في مبنى الكابيتول الأمريكي معه، بتهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس يوم الخميس.
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