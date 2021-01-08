وداعا لمضيعة الوقت.. مصدر: محور عين الحياة يربط الدائري بالكورنيش وافتتاحه خلال أيام

تعمل أجهزة الدولة على قدم وساق لإنتهاء من محور عين الحياة والذي تم ربطه بطريق الخيالة والطريق الدائري، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط ، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائري وطريقي صلاح سالم والاوتوستراد، والعاشر من رمضان.





محور عين الحياة المروري ضمن مشروع تطوير منطقة وبحيرة عين الحياة جاء كغيره من مشروعات تطوير الطرق التي شهدتها محافظة القاهرة في الشرق والغرب ، والتي تهدف لتحقيق السيولة المرورية وتقليص المسافات وأوقات الرحلات في إطار مشروع تطوير العاصمة التراثية والسياحية والجمالية حيث ستمكن هذه المحاور من التجول من وإلى وداخل العاصمة في دقائق معدودة بدلا من ساعات .





المشروع عبارة عن 2 كوبري، الأول هو كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني ، وهي يمثل نقلة نوعية في المنطقة .



