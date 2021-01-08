لن تتوقع.. هاني الناظر يكشف سر انخفاض أعداد مصابي كورونا





خلال التواصل مع الزملاء في المستشفيات والعيادات فان حالات الاصابة الجديدة تنخفض تدريجيا يوم بعد يوم على مدار الأيام الخمسة الماضية. وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن من





وكشف الناظر عن سر انخفاض أعداد المصابين بـ عدوى كورونا ، وهو فصل الشتاء وطقسه الدافئ، وزيادة عدد ساعات سطوع الشمس.





وشدد الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بضرورة الحرض على ارتداء الكمامة والتباعد وجميع الاجراءات الاحترازية.





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