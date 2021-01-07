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مرأة

منقذة للحياة .. أدوية جديدة تقلل خطر الوفاة بـ كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:45 م
دوية جديدة تقلل خطر
دوية جديدة تقلل خطر الوفاة بـ كورونا
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حياة عبد العزيز
أشاد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الليلة بدواءين "منقذين للحياة '' لعلاج التهاب المفاصل بعد أن كشفت تجربة بريطانية كبرى أنهما خفضا خطر الوفاة في مرضى كوفيد المصابين بأمراض خطيرة بنحو الربع.

قال رئيس الوزراء، إن العقاقير المضادة للالتهابات tocilizumab وsarilumab ستتاح من خلال NHS بأثر فوري، ما قد ينقذ الآلاف من الأرواح لـ مرضى كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت: "يسعدني أن أخبرك اليوم أن البحث العلمي البريطاني قد ساهم الآن في إنشاء المزيد من العلاجات الجديدة المنقذة للحياة التي اجتازت للتو تجارب إكلينيكية صارمة.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه على وجه الخصوص، tocilizumab وsarilumab ، وسيظهران قريبًا على شفاه الجميع، وقد وُجد أنهما يقللان من خطر الوفاة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة بمقدار الربع تقريبًا، وقد قلصوا الوقت الذي يقضونه في العناية المركزة بقدر ما 10 أيام.

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ستكون هذه الأدوية المنقذة للحياة متاحة من خلال NHS بأثر فوري، ومن المحتمل أن تنقذ آلاف الأرواح.

ووجد العلماء أن الأدوية يمكن أن تعزز احتمالات البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يتناولون بالفعل ديكساميثازون، وهو الستيرويد الذي اكتشف العلماء البريطانيون أنه يمكن أن يقلل من الوفيات في مرضى كوفيد خلال الصيف.

وصف مات هانكوك أيضًا الاكتشاف بأنه "تطور بارز آخر في إيجاد طريقة للخروج من هذا الوباء". 

جاءت النتائج من تجربة REMAP-CAP التي شملت 3900 شخص مصاب بفيروس كورونا كوفيد الحاد في 15 دولة الأدوية، التي يتم تسويقها تحت الاسم التجاري Actemra وKevzara، تدار عن طريق بالتنقيط في الوريد لمدة ساعة. 
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