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مرأة

بعد نجاحها في مسلسل لؤلؤ.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:22 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تألقت المطربة مى عمر، عبر مسلسلها "لؤلؤ" المعروض حاليا على شاشة قناة ONE،  فى أول بطولة مطلقة وحققت نجاحا ملحوظا ، فى أداء شخصية " المطربة " وتحدت نفسها فى لعب دور المطربة وهو الدور الرئيسي ومحور العمل . 

وتتميز  الفنانة مى عمر  ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة  التي تظهر بها فى المسلسل   وعبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام؛ وتفضل الفساتين وبدل الرقص  التى تبرز أنوثتها وجمالها.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الكثيف بوضع الألوان الغامقة من المكياج من رسم العيون الكحل الأسود والايشادو الغامق ووضع احمر الشفاه الداكن.

وأعربت  مي عمر عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل " لؤلؤ " وقالت انها بذلت مجهودا كبيرا ، وعاشت كافة التفاصيل الخاصة بالمطربة وطريقة أدائها ووقوفها على خشبة المسرح والاستماع الى اللحن اكثر من مرة والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالغناء. 

وأضافت ان أجواء التصوير سادتها روح الفريق والمحبة والتعاون بين كافة الممثلين والمخرج وباقي فريق العمل. 

وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت في بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة في الوطن العربي.

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