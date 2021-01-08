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رياضة

صدام محتمل مع الزمالك أو صن داونز.. سيناريوهات مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:08 ص
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ودور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

ويمثل مصر في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي والزمالك، بينما يتواجد بيراميدز في الكونفدرالية.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

وتقام قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في تمام الثانية عصرا بأحد فنادق القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية " المفتوحة"، وحساب الكاف الرسمي على موقع يوتيوب.

تصنيفات فرق دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا :

التصنيف الأول: الأهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي 

التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب 

التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال .

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

ويستعرض " صدى البلد "  السيناريوهات المحتملة لمجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا:

قرعة نارية: 

 الأهلي - الزمالك  أو صن داونز - الهلال السوداني - المريخ السوداني.

قرعة متوسطة:

 الأهلي - فيتا كلوب - مولودية الجزائز - كايز تشيفيز.

قرعة سهلة:

 الأهلي - حوريا  - سيمبا - تونغيث.
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