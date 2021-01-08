ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لارتفاع منسوب المياه. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف الرشاح بالبدرشين

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى
حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لأعمال تطهير مصرف الرشاح بمركز ومدينة البدرشين للوقوف على الحلول التى وضعتها المحافظة للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وتسربها بعددًا من شوارع قرية الطرفاية.

أكد المحافظ ان مصرف الرشاح الطرفاية تم تغطية جزء كبير منه منذ عام 2005 وتبقى قطاع غير مغطى بالمصرف شهد إلقاء مخلفات به من قبل المواطنين الأمر الذى تسبب فى عدم سريان المياه بشكلها الطبيعى وتسبب في تسرب كميات من مياه المصرف بعددًا من شوارع قرية الطرفاية

 لافتا انه تم التدخل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حيث تم الدفع باللوادر وسيارات الشفط كخطوة أولى لسرعة شفط المياه الناتجة عن المصرف .
وأشار انه تم البدء فى أعمال التطهير للمصرف بالقطاع الكائن بجوار شارع ابن حزم بالبدرشين لحل مشكلة تسرب المياه موجها بسرعه الانتهاء من الاعمال .

وشدد محافظ الجيزة خلال متابعتة للأعمال علي استكمال التطهير للمصرف بالتوازي مع القيام بأعمال التطهير والصيانة لمصرف سقارة أيضا لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع اي مشكلات او معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصارف بنطاق المركز .

وخلال جولته التفقدية لمركز ومدينة البدرشين تابع محافظ الجيزة حاله النظافة والإشغالات بقري سقارة والعزيزية والشنباب وميت رهينة وابو صير ودهشور موجعا انذار الي رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام برفع مستوي النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين

 الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين .



لارتفاع منسوب المياه. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف الرشاح بالبدرشين
لارتفاع منسوب المياه. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف الرشاح بالبدرشين
لارتفاع منسوب المياه. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف الرشاح بالبدرشين
لارتفاع منسوب المياه. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف الرشاح بالبدرشين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لرش المياه في الشوارع.. تحرير محضر لمواطن في المنيا

حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف بنطاق 11 مركزا في البحيرة

لمنع انتشار فيروس كورونا.. تنفيذ حملات تطهير واسعة بأحياء ومراكز الجيزة

بعد زيادة أعداد المصابين مرة أخرى.. كيف تتعامل محافظة الجيزة للحد من الإصابة بفيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

بعد قرار تأجيل الامتحانات.. 2500 طالب وطالبة كويتيين يستعدون لمغادرة مصر

وداعا لمضيعة الوقت.. مصدر: محور عين الحياة يربط الدائري بالكورنيش وافتتاحه خلال أيام

بعد تفشي كورونا في صفوف الفيلانز.. ليفربول يحسم موقفه النهائي من مواجهة أستون فيلا

حقيقة إيواء تركيا لـ عبدالله البشير سرًا بعد إعلان وفاته بكورونا

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 8-1-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا