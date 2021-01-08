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رياضة

الإيقاف 8 لقاءات بدلا من 16.. عقوبة سب الحكم فى المباريات بتعديلات لائحة العقوبات

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:08 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تعديل عقوبة خروج اللاعب عن النص فى المسابقات المحلية وسب اى عنصر تحكيمي.

وتضمنت تعديلات لائحة العقوبات أنه فى حالة الخروج عن النص وسب اى عنصر تحكيمي خلال منافسات المسابقات المحلية كانت اللائحة قبل تعديلها تنص على إيقاف اللاعب المخطئ 16 مباراة ولكن تم تخفيف العقوبة بعد تعديل اللائحة لتصبح الايقاف لمدة 8 مباريات فقط.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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