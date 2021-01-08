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رياضة

فلافيو القادم.. آراء الجماهير في والتر بواليا.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام- ندي حمدي
عقد النادى الأهلى عدة صفقات فى الفترة الأخيرة كان أهمها صفقته مع اللاعب والتر بواليا الذى ضمه من الجونة بعد أن أثبت نجاحه فى مباريات الدوري المصري.

رصدت عدسة صدى البلد آراء الجماهير فى والتر بواليا وهل النادى الأهلى يحتاج لصفقات أخرى أم لا... 


قال خالد محمد ان اللاعب والتر بواليا من أهم صفقات النادى الأهلى فى الفترة الأخيرة لأنه لاعب مهارى ومهم فى هذا المكان من الفريق لأن الأهلى كان يحتاج لمهاجم جيد، ولقبه بفلافيو القادم.

وأضاف محمد حسين أن الأهلى أصبح لديه مهاجمين مهمين كاللاعب محمد شريف ودعم منطقة الهجوم بصفقته مع والتر بواليا، وأضاف أنه كان يفضل إنتقال هذا اللاعب لصفوف الزمالك. 

وقال خالد حازم ان اللاعب موهوب لدرجة كبيرة لأنه يستطيع اللعب بجميع إمكانياته ولأن الأهلى كان يحتاج لصفقة مهاجم يدعم بها خطوطه لأنه سيلعب بطولة العالم للأندية، وأضاف ان مروان محسن غير مقنع للاهلى. 

وأضاف محمد سيد ان الأهلى يحتاج إلى باك رايت وباك ليفت بجانب معلول ورأس حربة. 

وقال أحمد على ان النادى الأهلى لديه أكثر من لاعب فى اكثر من مكان فى الفريق ولا يحتاج فى الفترة القادمة لصفقات أخرى.
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