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رياضة

خاص| أول رد من فيتا كلوب بعد الاصطدام بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:30 م
الاهلي وفيتا كلوب
الاهلي وفيتا كلوب - ارشيفية
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مجدي سلامة
أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والتي أقيمت بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى في المجموعة الأولى .

وقال ايف ديبا المدير الرياضي بنادي فيتا كلوب الكونغولي في تصريحات خاصة لصدى البلد عقب قرعة دوري ابطال إفريقيا : " مجموعة جيدة حيث تتاح لجميع الفرق فرصة القتال من أجل التأهل".

وتابع : " لا يوجد فريق صغير في الوقت الحالي ، مع كل الاحترام الذي نحمله للأهلي ، كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم ، فنحن نركز فقط على أنفسنا لنكون في ظروف جيدة يوم المباراة".

وأختتم : " سنلعب مع جميع خصومنا بنفس الحافز للذهاب إلى أقصى حد ممكن في هذه المنافسة ، وسنسعى للفوز على كل الفرق المتواجدة بالمجموعة وليس الأهلي فقط ".

يذكر أن مباريات الأهلي في دوري ابطال افريقيا ستكون في المواعيد الآتية : 

الجولة الاولى  12 أو 13 فبراير ،  الأهلي - المريخ السوداني

الجولة الثانية 23 فبراير، سيمبا التنزاني - الأهلي 

الجولة الثالثة يومي 5 و6 مارس المقبل، الأهلي - فيتا كلوب الكونغولي

الجولة الرابعة يوم 16 مارس المقبل ، فيتا كلوب - الأهلي

الجولة الخامسة يومي 2 و3 أبريل المقبل،المريخ السوداني - الأهلي 

السادسة والأخيرة يومي 9 و10 أبريل المقبل، الأهلي - سيمبا التنزاني

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