ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مصر تسجل 1001 إصابة جديدة بكورونا.. والملك سلمان يتلقى لقاح الفيروس.. وتحركات في الكونجرس لعزل ترامب ومحاكمته.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السبت 09/يناير/2021 - 06:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
  • مستشار الرئيس للصحة: تعاقدنا رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا
  • السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس
  • ترامب يقاطع مراسم تنصيب بايدن .. والأخير يرد: أمر جيد 
  • البيت الأبيض: مساءلة ترامب ستزيد من انقسام البلاد
  • تويتر توقف حساب ترامب نهائيًا لتفادي خطر التحريض على العنف
  • بيلوسي تبحث مع قيادة البنتاجون منع ترتمب من شن ضربات نووية


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1001 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة، مشيرةً إلى 754 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 117529 حالة.

ونقلت "الوطن" عن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، قوله إن بلاده تعاقدت رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأشار إلى أن "لقاحات كورونا تحتاج إلى العديد من الموافقات للسماح بالبدء في عملية التطعيم، لافتا إلى أن التجارب السريرية على اللقاح الصيني في مصر قد تمت".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزارة الداخلية السعودية عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة ورفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل مع السماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس 2021.

وذكرت "الجريدة" أن الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى أمس في نيوم، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما قال وزير الصحة السعودي إن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج.

وقالت "القبس" إن الإمارات أعلنت إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتبارًا من اليوم السبت.

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت إنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك إيملي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

وقالت "الجريدة" إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن اليوم السبت، حظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيًا ومنعه من التغريد. 

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اعتبر أن عدم حضور الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حفل تنصيبه "أمر  جيد".

وقالت "الأنباء" إن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أصدرت بيانٌا قالت فيه، إنه يجب محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا على خلفية أحداث العنف التي شهدها الكونجرس يوم الأربعاء الماضي. 

ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.
Advertisements
Advertisements

دعاء الخروج من المصائب ورفع البلاء.. بـ17 كلمة تنجو من أكبر مصيبة قبل طلوع الشمس

عيار 21 يسجل 820 جنيهًا.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع

الرجاء يكشف موقفه من ضم أحداد الزمالك وجيرالدو الأهلي.. وكواليس انتقال بدر بانون

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب

بشأن العمالة الوافدة.. تعديلات جديدة علي نظام العمل في السعودية

صلاة الفجر قبل شروق الشمس بدقائق.. هل حاضرا أم قضاء؟

قالوا لـ صدى البلد| تطورات حالة فيفي عبده الصحية.. وعهدي صادق يغادر المستشفى

في ذكرى رحيل إبراهيم خان.. أشهر نجوم السودان بالسينما المصرية

سيمبا التنزاني: نفضل مواجهة الأهلي عن الزمالك في أفريقيا

أخبار الفن| حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل.. قصة الزواج السري لـ منة فضالي.. هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في صناعة السيارات.. أصغر مهندسة ميكانيكية مصرية تفوز بجائزة عالمية

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب