مصر تسجل 1001 إصابة جديدة بكورونا.. والملك سلمان يتلقى لقاح الفيروس.. وتحركات في الكونجرس لعزل ترامب ومحاكمته.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مستشار الرئيس للصحة: تعاقدنا رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس

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سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1001 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة، مشيرةً إلى 754 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 117529 حالة.





ونقلت "الوطن" عن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، قوله إن بلاده تعاقدت رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.





وأشار إلى أن "لقاحات كورونا تحتاج إلى العديد من الموافقات للسماح بالبدء في عملية التطعيم، لافتا إلى أن التجارب السريرية على اللقاح الصيني في مصر قد تمت".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزارة الداخلية السعودية عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة ورفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل مع السماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس 2021.





وذكرت "الجريدة" أن الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى أمس في نيوم، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما قال وزير الصحة السعودي إن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج.





وقالت "القبس" إن الإمارات أعلنت إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتبارًا من اليوم السبت.





دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت إنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك إيملي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.





وقالت "الجريدة" إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن اليوم السبت، حظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيًا ومنعه من التغريد.





وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اعتبر أن عدم حضور الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حفل تنصيبه "أمر جيد".





وقالت "الأنباء" إن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أصدرت بيانٌا قالت فيه، إنه يجب محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا على خلفية أحداث العنف التي شهدها الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.



