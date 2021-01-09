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محافظات

محافظ الغربية يكشف تفاصيل مراحل إنشاء المناطق الصناعية بالمحلة الكبرى

السبت 09/يناير/2021 - 10:41 ص
الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد رحمي
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم أنه يباشر مراحل إنشاء منطقه الصناعية الجديده علي مساحة 34 فدان بالمحلة أهمها سرعة تنفيذ هذا المشروع العملاق من خلال جولاته الميدانية المستمرة حفاظا علي صالح العام. 


وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة الغربية.

كما أوضح "رحمي" أن المجمع الصناعي  (المرحلة الأولى) يتكون من  ٦١٥ ورشة للنسيج.

واستطرد محافظ الغربية أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة والتي تقع على مساحة ٣٤ فدان تم تقسيمها إلى ٣ مناطق.

وتابع أن المنطقة الأولى بمجمع الصناعات النسيجية مصانع صغيرة وتبلغ مساحتها ١١ فدان وبها ٦١٥ ورشة ( ٤٨ م٢) بنظام حق الانتفاع وتم الانتهاء منها وجاري افتتاحها.

وأشار أن المنطقة الثانية صناعات متطورة ( غذائية، كيمائية، هندسية، غزل ونسيج)وتبلغ مساحتها ٥٩٠٠٠ م عپأره عن ٤٢. قطعه أراضي متنوعة الأنشطة ( منطقه صناعات متطورة) كاملة المرافق وتم طرحها على الخربطة الاستثمارية، ) وجاري التعاقد مع المستثمرين لتسليمهم تلك الأراضي للقيام بالبناء كحق انتفاع لمده ٥٠ سنة

كما بين أن المنطقة الثالثة على مساحة ١٢ فدان عبارة عن ٣٧ قطعه أراضي متنوعة الأنشطة وجاري الإعداد لطرحها للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية.
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