أشرف عقبة: لقاحات كورونا وسيلة وقاية بجانب الإجراءات الاحترازية.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن اللقاحات تقع فى أربع مجموعات رئيسية، ومنها اللقاحات الرئيسية التى تسخدم فى الفيروس المعطل وتحصين الجهاز المناعى، عن طريق إنتاج أجسام مضادة، وذلك هو اللقاح التى تنتجه شركة سينوفارم الصينية.

وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الورد" المذاع عبرفضائية" تن"، أن الفروق بين اللقاحات فى قدرتها على تحفيز الجهاز المناعى فى انتاج الأجسام المضادة، كاشفا عن وجود صلاحيات أخرى للقاحات، فيوجد للقاح الأمريكى يحتاج إلى درجة حرارة -70، كما يوجد صعوبة فى بعض الدول لنقل وحفظ هذا اللقاح بالتحديد، لكن اللقاح التى تم الموافقة على استخدامه من انجلترا، متابعا أن بالفعل تقوم بإنتاجه انجلترا مع جامعة اكسفورد.

وأشار إلى أن تم بالفعل استخدام اللقاح الصينى منذ زمن طويل، مضيفا أن نتائجه قد تكون مبشرة حيث أنها تعطى مناعة كما أنها تمنع الإصابة أكثر من 80%، مكملا أن هذا اللقاح يعمل على منع الإصابات الشديدة بنسبة 100%، لافتا إلى أن معظم اللقاحات تعطى مناعة لأكثر من 80%، إضافة إلى أنها تساعد على تنشيط الجهاز المناعى لانتاج الأجسام المضادة، وعلى كل من يتناول هذه القاحات أن يأخذ جميع الاحتياطات التى يجب إتخاذها.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى محاولة أن توفر جميع الامكانيات التى تساعد على اتاحة جميع اللقاحات، مشيرا إلى أن وجود اللقاحات لا يعنى إعطاء الشخص مناعة 100%، وذلك لعدم وصول أى نوع من اللقاحات إلى هذه النسبة.

وأوضح أن تلك اللقاحات تكون بمثابة وسيلة وقاية إلى جانب الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تفرضها الدولة، مؤكدا أن كل اللقاحات تعمل بنسبة نجاح عالية مما يؤكد أن وجهات النظر تتيح لنا فرصة الاختيار ما بين اللقاحات الموجودة.