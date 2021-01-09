ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ دورات مياه عمومية بالمجان بمحاور الطرق والأماكن العامة

السبت 09/يناير/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم البدء في توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه، مشيرًا إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات علي المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي علي دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

سعر ومواصفات شيري أرزيو 5 الجديدة في مصر.. صور

تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد