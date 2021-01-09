للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.. نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمستشفى عزل ملوي

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير العمل بمستشفى عزل ملوي، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد قسم العزل، وتابع سير العمل به للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والاستماع للمرضي، والاطمئنان عليهم.





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استمع نائب المحافظ، للمتعافين من كورونا ، وكيفية اصابتهم بالعدوى، مناشدًا اياهم بتقديم التوعية لذويهم، واهليهم، بعد عودتهم سالمين لمنازلهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، من الالتزام بالتباعد، وارتداء الماسكات، وعدم التواجد بالتجمعات التي من شأنها نقل العدوى، متمنيًا دوام الصحة لهم، مؤكدًا أن المحافظ يتابع عن كثب الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة.





واطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل، والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، موجهًا الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الازمة.





وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يتابع على مدار الساعة الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة ، لافتا الى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة ، فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .





وأكد المحافظ على توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وأوضح " القاضي" أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.





وأكد محافظ المنيا أن الـ 16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.، موضحا توافر الاكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي ، صدر المنيا ، المنيا العام ، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة .





وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية في جميع المستشفيات على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، موضحا انهم خط الدفاع الأول وعلينا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.