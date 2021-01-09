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رياضة

كارثة.. حارس سانتوس يشارك أمام بوكا جونيورز رغم إصابته بفيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 03:21 م
جون فيكتور حارس سانتوس
جون فيكتور حارس سانتوس
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي أن جون فيكتور حارس مرمى فريق سانتوس البرازيلي، شارك أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، صباح اليوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي  كأس ليبرتادوريس، رغم علمه بإصابته بفيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن جون فيكتور شارك أمام بوكا جونيورز رغم علمه بإصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه تم عزل جون فيكتور بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وسيسافر إلى البرازيل في رحلة خاصة.

كما أشارت تقارير آخرى أن مجلس إدارة بوكا جونيورز الأرجنيتيني تقدمت بشكوى ضد نادي سانتوس، بسبب مشاركة حارس الفريق، رغم علمه بإصابته بفيروس كورونا.

يذكر ان مباراة الذهاب بين سانتوس وبوكا جونيورز، انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين سانتوس وبوكا جونيورز يوم الخميس المقبل، في البرازيل.


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