إصابة شاب سقط من شرفة منزله بمدينة المنصورة

اصيب شاب مصاب بالتوحد بكسور خطيرة، اليوم السبت، إثر سقوطه من أعلى شرفة منزله من الدور الثالث في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية



ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لقسم اول المنصورة بوصول طالب يدعى "محمد"، 17 عاما، إلى مستشفى المنصورة العام مصاب بكسور في القدم اليمنى وكدمات في الجسم، إدعاء سقوط من علو.



وبالانتقال إلى مكان البلاغ، وسؤال والده ويدعى "عبد الباسط. ع. ع"، 56 عاما مدرس مساعد بكلية التربية، لم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وأقر أن نجله أصيب نتيجة اختلال توازنه من أعلى الشرفة، وهو يعاني من مرض التوحد.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .