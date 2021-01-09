محافظ الغربية يتابع جهود السنطة في رفع المخلفات اليومية وفض 3 أسواق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود رئاسة مركز ومدينة السنطة في نظافة الطرق ورفع تراكمات الأتربة ورفع المخلفات اليومية، حيث قام المركز تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بشن حملة نظافة شملت كنس ونظافة (الطريق الرئيسي السنطة- طنطا- بشبراقاص ، طريق مسهلة- السنطة الداخلي الموازي لشريط السكة الحديد ، الطريق العام حتى مدخل كفر قرطام ، كوبري السحيتي، الطريق السريع بالسنطة ، طريق المعهد الديني ، منطقة الري ، منطقة السوق، منطقة الساعي ) .









واستكمالا لأعمال النظافة تم كنس ومسح وتطهير مبني الوحدة المحلية بشبراقاص، كما قامت للوحدة المحلية بالجعفرية بأعمال الكنس والنظافة أمام مركز شباب تطاي وشوارع القرية، ومازال العمل مستمر في باقي الوحدات المحلية.



