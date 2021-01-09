مصرع طفل انحشرت رأسه بين أسياخ بوابة في كفر الشيخ

لقى طفل بإحدى قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، مصرعه، وذلك أثناء لهوه ببوابة مدرسة مغلقة، بأن أدخل رأسه بين الأسياخ الحديدية للبوابة، فلفظ أنفاسه الأخيرة.





وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقى إخطارًا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد ورود بلاغ من مزارع، مقيم بقرية 45 الشراقوة، بأن حال لهو نجله "عادل" 4 سنوات ببوابة مدرسة القرية، وهي مغلقة، انحشرت رأسه بين الأسياخ الحديدية، وتوفي أثناء محاولة إخراجه.





بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل، أفاد وجود كدمة بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والعين، ويرجح أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.



