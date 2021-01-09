ترتيب الدوري.. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفًا والطلائع بالمركز الأخير

حقق فريق الزمالك فوزا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.
أحرز أهداف الزمالك الثلاثة يوسف أوباما وإمام عاشور هدفين.
ويحتل الزمالك المركز الثاني فى ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد 13 نقطة خلف النادى الأهلي بنفس النقاط المتصدر بفارق الأهداف فيما يأتي نادى الجونة فى المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني عند 3 نقاط ويتذيل ترتيب جدول الدورى فى المركز الاخير بعد الخسارة أمام الزمالك.
وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس طلائع الجيش وسدد يوسف اوباما كرة برأسه داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 52 تبعدها دفاعات الطلائع الى ضربة ركنية.
وأشهر الدولى ابراهيم نورالدين حكم اللقاء فى الدقيقة 53 للاعب الزمالك أحمد فتوح بعد التدخل القوى بجسم على الفيل لاعب طلائع الجيش ولجأ فى الدقيقة 55 عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع الى الدفع باللاعب ابراهيما كونيه بدلا من إسلام محارب لتفعيل النواحي الهجومية.
ومرر فى الدقيقة 63 أشرف بنشرقي كرة عرضية يسددها احمد سيد زيزو تعلو عارضة حارس الطلائع وفشل بعدها يوسف اوباما فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وفى الدقيقة 65 أشهر الدولى ابراهيم نورالدين حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد ناصر منسي بعد إرتكابه خطأ ضد احمد فتوح لاعب الزمالك.
سدد ناصر منسى كرة قوية فى الدقيقة 67 من خارج منطقة الجزاء ينجح محمد أبو جبل فى إبعادها بيده غلى ضربة ركنية ومرر بكعب القدم أحمد سيد زيزو كرة ماكرة سددها فى الدقيقة 71 امام عاشور فى مرمى محمد بسام حارس الطلائع ويحرز الهدف الثالث وسدد عمرو مرعى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 78 تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك.
ولجأ البرتغالى باتشيكو فى الدقيقة 79 الى الدفع باللاعب أسامة فيصل بدلا من إمام عاشور ونزول اسلام جابر بدلا من إمام عاشور وتصدى محمد ابوجبل حارس الزمالك لفرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول للطلائع.