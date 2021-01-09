4 خدمات تقدمها مستشفى جامعة حلوان للطلاب .. تعرف عليها

بدأ مستشفى الطلبة بجامعة حلوان تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، من خلال تعزيز خدماته التي تقدمها مع بداية الموحة الثانية للفيروس .





أعلن مدير مستشفى الطلبة الدكتور محمود عابد ان المستشفى يقو م بعمليات التعقيم و توفير الخدمة الطبية و العلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحده الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدء العمل و بعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي.





كما انها تقدم العديد من الخدمات الهامة للطلاب منها :





- متابعة مرضى الامراض المزمنة و الامراض الاخرى .





- متابعة مصابى كورونا و توفير الدعم الطبى لهم .





- الكشف على الحالات المشتبه اصابتها بكورونا .





- عمل التحاليل و الاشاعات للمشتبه باصابتهم.





- صرف العلاج للمصابين .





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وتقدم هذه الخدمات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة ، و إشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، و الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.



