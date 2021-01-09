4 خدمات تقدمها مستشفى جامعة حلوان للطلاب .. تعرف عليها

بدأ مستشفى الطلبة بجامعة حلوان تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، من خلال تعزيز خدماته التي تقدمها مع بداية الموحة الثانية للفيروس .
أعلن مدير مستشفى الطلبة الدكتور محمود عابد ان المستشفى يقوم بعمليات التعقيم و توفير الخدمة الطبية و العلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحده الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدء العمل و بعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي.
كما انها تقدم العديد من الخدمات الهامة للطلاب منها :
- متابعة مرضى الامراض المزمنة و الامراض الاخرى .
- متابعة مصابى كورونا و توفير الدعم الطبى لهم .
- الكشف على الحالات المشتبه اصابتها بكورونا .
- عمل التحاليل و الاشاعات للمشتبه باصابتهم.
- صرف العلاج للمصابين .
وتقدم هذه الخدمات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة ، و إشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، و الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.