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تعليم

4 خدمات تقدمها مستشفى جامعة حلوان للطلاب .. تعرف عليها

السبت 09/يناير/2021 - 10:50 م
مستشفي
مستشفي
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كريم ناصر
بدأ مستشفى الطلبة بجامعة حلوان تنفيذ  العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،  من خلال تعزيز خدماته التي تقدمها  مع بداية  الموحة  الثانية للفيروس . 

أعلن مدير مستشفى الطلبة الدكتور محمود عابد  ان  المستشفى يقوم  بعمليات التعقيم و توفير الخدمة الطبية و العلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحده الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدء العمل و بعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي.

كما انها تقدم العديد من الخدمات الهامة للطلاب منها : 

- متابعة مرضى الامراض المزمنة و الامراض الاخرى . 

- متابعة مصابى كورونا و توفير الدعم الطبى لهم . 

- الكشف على الحالات المشتبه اصابتها بكورونا  . 

- عمل التحاليل و الاشاعات للمشتبه باصابتهم.  

- صرف العلاج للمصابين . 

وتقدم هذه الخدمات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة ، و  إشراف  الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، و الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.

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