العدالة لا تحمي الأقوياء.. بايدن: الرئيس ليس فوق القانون

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "رئيسنا ليس فوق القانون والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء".





وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ندم على نشره مقطع الفيديو الذي دان خلاله أعمال الشغب في مبنى الكابيتول ووعد فيه بانتقال سلس للسلطة.





وذكرت الصحيفة أن ترامب بات نادمًا على نشر الفيديو بعد يوم واحد من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، حيث قال خلال الفيديو إن "المتورطين دنسوا مقعد الديمقراطية الأمريكية وسيدفعون ثمن ذلك"، مُقرًا بـ"انتقال الرئاسة في 20 يناير الجاري للرئيس المنتخب جو بايدن"، وهو أمر لطالما رفض الاعتراف به.





ولم يكرر ترمب في الفيديو "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة حول تزوير لعمليات الاقتراع التي كان قد كررها بعد خسارته السباق الرئاسي"، في حين دعا إلى "التئام الجروح والمصالحة"، قائلًا: "علينا إحياء أواصر الحب والولاء المقدسة التي تربطنا معًا كأسرة وطنية واحدة".



