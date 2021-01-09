ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العدالة لا تحمي الأقوياء.. بايدن: الرئيس ليس فوق القانون

السبت 09/يناير/2021 - 10:44 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
Advertisements
أحمد محرم
نشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "رئيسنا ليس فوق القانون والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ندم على نشره مقطع الفيديو الذي دان خلاله أعمال الشغب في مبنى الكابيتول ووعد فيه بانتقال سلس للسلطة.

وذكرت الصحيفة أن ترامب بات نادمًا على نشر الفيديو بعد يوم واحد من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، حيث قال خلال الفيديو إن "المتورطين دنسوا مقعد الديمقراطية الأمريكية وسيدفعون ثمن ذلك"، مُقرًا بـ"انتقال الرئاسة في 20 يناير الجاري للرئيس المنتخب جو بايدن"، وهو أمر  لطالما رفض الاعتراف به.

ولم يكرر ترمب في الفيديو "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة حول تزوير لعمليات الاقتراع التي كان قد كررها بعد خسارته السباق الرئاسي"، في حين دعا إلى "التئام الجروح والمصالحة"، قائلًا: "علينا إحياء أواصر الحب والولاء المقدسة التي تربطنا معًا كأسرة وطنية واحدة".

وشارك ترمب الفيديو بعد حظره من حسابه على "تويتر" لمدة نصف يوم تقريبًا، بعد أن قالت الشركة إن بعض تغريداته "تنتهك سياساتها"، قبل أن تعلن إيقاف الحساب نهائيًا، الجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إغلاق مبنى الكابيتول في ميشيجان بسبب تهديدات أمنية

ترامب يتراجع ويتعهد بتسليم السلطة بشكل سلمي بعد التلويح بعزله واستقالات المسئولين.. وسائل إعلام: تمرد داخل البيت الأبيض بسبب أحداث الكونجرس.. والرئيس يبحث إصدار عفو عن نفسه

تويتر يهدد بإغلاق حساب ترامب نهائيا

كاتمة أسرار ترامب.. استقالة هوب هيكس بعد أيام من اقتحام الكونجرس

رجع في كلامه.. ترامب نادم على تعهده بتسليم السلطة إلى بايدن

ترشيحاتنا

الذهب يهبط 12 جنيها في ختام تعاملات اليوم

ذهول و صدمة .. سيدة تدفن زوجها وتفاجأ به حيا بعد 4 أيام

لجنة إدارة الزمالك تكشف تفاصيل خناقة أعضاء النادي

تعليق قوي من الفنان أشرف زكي على خناقة باسم سمرة ورحاب الجمل

الصحة تحدد موعد الإطلاق الرسمي لموقع لقاح كورونا .. فيديو

بعد تأجيل محاكمته.. أحمد بسام زكي يواجه السجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض 3 فتيات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري

أستاذ جراحات يحذر من تناول أدوية السمنة دون الرجوع للطبيب

هل تناول البيض والدجاج يصيب بأنفلونزا الطيور