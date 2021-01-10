استشارى معا: المشروع خلق فرص عمل عديدة

وأوضح مجاهد خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز" أن المشروع خلق فرص العمل، بإقامة خدمات متكاملة من شروط المشاريع السكنية التى تقيمها الدولة.

وتابع استشارى مشروع "معا"، أنه تم الانتهاء من توصيل الخدمات في المشاريع مثل شبكات الصرف، الكهرباء، والاتصالات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معًا، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الانتهاء منها.



