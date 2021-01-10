ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشارى معا: المشروع خلق فرص عمل عديدة

الأحد 10/يناير/2021 - 03:38 ص
مشروع معا
مشروع معا
Advertisements
أسامة علي
قال المهندس رجب مجاهد استشارى مشروع "معا"، إن المشروع يوفر حوالي 4300 وحدة سكنية متنوعة المساحات.  

وأوضح مجاهد خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز" أن المشروع خلق فرص العمل، بإقامة خدمات متكاملة من شروط المشاريع السكنية التى تقيمها الدولة.

وتابع  استشارى مشروع "معا"، أنه تم الانتهاء من توصيل الخدمات في المشاريع مثل شبكات الصرف، الكهرباء، والاتصالات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معًا، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الانتهاء منها.

وتابع: يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق وجار تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، للانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو ١.٣ مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتطوير البنية التحتية.. مشروعات عملاقة على أرض المنيا.. شاهد

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ وحدات إسكان مشروع "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير.. إنجاز 65% من مثلث ماسبيرو.. وإزالة العقارات المتهالكة بمشروع روضة السيدة 2.. توفير بيئة عصرية حضارية للمواطن في العاصمة

رئيس جهاز مدينة بدر يلتقي مسؤولي الشركات المنفذة لمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.. مدبولي: رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى للمشروع وتنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية

تحول من مقلب قمامة إلى أبراج.. «تحيا مصر» أكبر مشروع تجمع سكني للشباب في كفر الشيخ.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

ضربة جديدة للصين.. إدارة ترامب تعلن رفع جميع القيود على العلاقات مع تايوان

تجمع بين الجرأة والإثارة.. 10 إطلالات لـ منة فضالي

طريقة عمل الكنافة على الفحم في المنزل

نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لهادي الجيار ويسرا وفيفي عبده..فيديو

بكلمات مؤثرة .. رامي رضوان ينعى والدة حسن الرداد

الصحة العالمية: قفزة مرعبة بوفيات كورونا آخر 24 ساعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اكتشاف أعظم وادي في الكون على كوكب المريخ | صور

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها