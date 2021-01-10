استشارى معا: المشروع خلق فرص عمل عديدة

قال المهندس رجب مجاهد استشارى مشروع "معا"، إن المشروع يوفر حوالي 4300 وحدة سكنية متنوعة المساحات.
وأوضح مجاهد خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز" أن المشروع خلق فرص العمل، بإقامة خدمات متكاملة من شروط المشاريع السكنية التى تقيمها الدولة.
وتابع استشارى مشروع "معا"، أنه تم الانتهاء من توصيل الخدمات في المشاريع مثل شبكات الصرف، الكهرباء، والاتصالات.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معًا، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الانتهاء منها.
وتابع: يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق وجار تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، للانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو ١.٣ مليار جنيه.