ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

الأحد 10/يناير/2021 - 05:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي،  لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية، وتستمر فترة التقدم حتى 31 / 1/ 2021 .

ويمكن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين فى التقدم بأبحاثهم من خلال الرابط التالى : 
‏http://asu.edu.eg/ar/11/page

ينظم مركز الدراسات البرديه والنقوش بجامعه عين شمس أولي محاضراته العلميه في العام  الجديد 2021 وذلك يوم الخميس المقبل الساعه السادسه مساء.


 المحاضره بعنوان " فول و قطن وبردى أسس دراسه النباتات الاثريه بمصر " ، يدير اللقاء د. ممدوح الدماطى أستاذ الاثار المصرية القديمة والقائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووزير الاثار السابق .

يحاضر في اللقاء الذي سيتم عبر الانترنت من خلال تطبيق زووم الدكتوره منى الله الدري من وزارة السياحة والآثار .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تطلق مسابقة مقومات الجيل الرابع.. وجوائز بـ 120 ألف جنيه

جوائزها تصل لـ 50 ألف جنيه.. ننشر تفاصيل مسابقة جامعة عين شمس لإعداد خطة تسويقية

"عين شمس" تنظم مسابقة لإعداد خطة تسويقية تواكب جامعات الجيل الرابع

فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولى

اليوم.. فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بعين شمس يواصلون

الخميس المقبل.. أولى المحاضرات العلمية لمركز الدراسات البردية بعين شمس

ترشيحاتنا

وداع محزن من فيفي عبده لوالدة حسن الرداد.. شاهد

ترتيب الدوري.. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفًا والطلائع بالمركز الأخير

بعد هجومها على زينة «مش هيتجوزك».. 10 صور لزوجة تامر حسني

وفاة الفنان هادي الجيار بـ فيروس كورونا

المصري: ناد فرنسي يفاوضنا للتعاقد مع كريم العراقي .. ونتمنى عودة العلاقات مع الأهلي

قتل عمد.. العليا للفيروسات تحذر من علاج كورونا بهذه الطريقة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيار يهدد الركاب بإلقائهم من الطائرة بسبب ترامب.. فيديو

شاهد.. اكتشاف أعظم وادي في الكون على كوكب المريخ | صور

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو