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توك شو

أخبار التوك شو: أحمد موسى يستعرض منشآت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.. لف الحشيش متسجل على الكاميرات .. رحاب الجمل تفتح النار على باسم سمرة.. رد قوي من مصطفى الفقي على علاء مبارك

الأحد 10/يناير/2021 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو، السبت، عديدا من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور الآتية..

قال  مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إنه يعتقد أن يكون هناك تعديل وزاري بعد انعقاد مجلس النواب الجديد.

عقب المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي، على الهجوم القاسي الذي شنه علاء مبارك نجل الرئيس الراحل الأسبق حسني مبارك ضده، وذلك عقب نشر الأول غلاف كتاب يحمل "الرواية رحلة الزمان والمكان" ضمن مذكرات مصطفى الفقي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لجنة من الاتحاد الدولي لكرة اليد تتابع تفاصيل إنشاء المنشآت الرياضية وأكدت في أول تقرير استحالة الانتهاء من المنشآت الرياضية والصالات المستضيفة لكأس العالم لليد .

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن  الدولة المصرية لديها خطة مستقبلية لاستضافة أحداث رياضية عالمية، ، مضيفا:" الرئيس السيسي مهتم بإنشاء المنشآت الرياضية في كافة ربوع مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة".

لف الحشيش متسجل على الكاميرات .. رحاب الجمل تفتح النار على باسم سمرة.. فيديو
كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل الواقعة التي حدثت مع الفنان باسم سمرة.

كشف الفنان فتوح أحمد، الوضع الصحي الحالي للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا.

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إنه سيتم إيقاف أى شخص سيكتب شكوى على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن الإساءة لمصر وليس لأسماء، وهو ما حدث مع الفنانة رحاب الجمل التى كتبت شكوى على صفحتها على فيس بوك.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ان الرياضة أمن قومي، مضيفا:"  نتابع الأندية بالقانون".

قال أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات ،إن طلاق الموقع  الالكترونى لوزارة الصحة الخاص بتلقى لقاح كورونا كان مجرد إطلاق تجريبى للتأكد من مدى تفعليه وقدرته على تحمل الضغط عليه، متابعًا أن الموقع تلقى 10 آلاف عملية تسجيل خلال ساعة واحدة.

عرض الإعلامي أحمد موسى،  لقطات تعرض لأول مرة من العاصمة الإدارية الجديدة خاصة في المدينة الرياضية المتواجد بها صالة العاصمة الإدارية لاستضافة مباريات كأس العالم لليد.
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