أخبار التوك شو: أحمد موسى يستعرض منشآت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.. لف الحشيش متسجل على الكاميرات .. رحاب الجمل تفتح النار على باسم سمرة.. رد قوي من مصطفى الفقي على علاء مبارك

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ان الرياضة أمن قومي، مضيفا:" نتابع الأندية بالقانون".





قال أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات ،إن طلاق الموقع الالكترونى لوزارة الصحة الخاص بتلقى لقاح كورونا كان مجرد إطلاق تجريبى للتأكد من مدى تفعليه وقدرته على تحمل الضغط عليه، متابعًا أن الموقع تلقى 10 آلاف عملية تسجيل خلال ساعة واحدة.



