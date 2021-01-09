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فن

اخبار الفن - وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان .. اشتعال الأزمة بين باسم سمرة ورحاب الجمل .. خلاف بين بسمة بوسيل وزينة

السبت 09/يناير/2021 - 11:59 م
بسمة بوسيل وزينة
بسمة بوسيل وزينة
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أعلنت ايمان سيد زيان، عن وفاة شقيقها داخل المستشفى بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة. 

علق الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين على واقعة الفنانه رحاب الجمل وهجومها الشرس على الفنان باسم سمرة بسبب بعض التداعيات والمشاحنات التى حدثت بينهما فى التصوير امس والتى دفعتها لكتابة منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

أعلنت النجمة التركية سونجول أودان والتى اشتهرت فى الوطن العربية بشخصية نور فى المسلسل التركى الذى حمل نفس الاسم واشتهرت باسم نور ومهند اصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

حالة من الجدل الواسع شهدتها الساعات القليلة الماضية بسبب الخلاف الحاد الذى نشب بين الفنانين، رحاب الجمل وباسم سمرة اثناء عقد جلسات عمل لفيلمها الجديد والذى يحمل اسم "ديك العياط". 

أثارت المطربة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى حالة من الجدل الواسع فور تلميحها عن الفنانة التي تسببت فى توتر العلاقة بينها وبين زوجها تامر حسنى فى الفترة التى أثارت حالة من الجدل حول انفصالهما وجاء ذلك بمساعدة صديقتها المحامية رشا درويش وهو الأمر الذى دفع البعض للكشف عن هوية الفنانة وهى زينة. 
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