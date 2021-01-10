العسومي يكشف عن خطة البرلمان العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.. فيديو

أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الوطن العربي، تقوم فى عملها على رصد كل العمليات الإرهابية التي وقعت في الدول العربية، ومن ثم يصدر عنها تقارير دولية.





جاء القرار انطلاقًا من المخاطر المتصاعدة التي يُشكلها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على أمن الدول والمجتمعات العربية، وتعزيزًا لدور البرلمان العربي في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة والتصدي لهذه التنظيمات الإرهابية التي عانت منها الدول العربية وهي أكثر من أكتوى بنار الإرهاب وعانت من ويلاته





وقال رئيس البرلمان العربي في تصريح له إن الأهداف الرئيسية من إنشاء هذه اللجنة الهامة هي: تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية، ووضع خطة عمل لبناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب ، ودراسة تطور حالة الارهاب في العالم العربي نوعيًا وكميًا واقتراح السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهتها، فضلًا عن إعداد قوانين استرشادية ورؤى استراتيجية عربية تهدف إلى تطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة الإرهاب .







