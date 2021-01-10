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أخبار العالم

العسومي يكشف عن خطة البرلمان العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.. فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 12:26 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الوطن العربي، تقوم فى عملها على رصد كل العمليات الإرهابية التي وقعت في الدول العربية، ومن ثم يصدر عنها تقارير دولية.

جاء القرار انطلاقًا من المخاطر المتصاعدة التي يُشكلها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على أمن الدول والمجتمعات العربية، وتعزيزًا لدور البرلمان العربي في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة والتصدي لهذه التنظيمات الإرهابية التي عانت منها الدول العربية وهي أكثر من أكتوى بنار الإرهاب وعانت من ويلاته

وقال رئيس البرلمان العربي في تصريح له إن الأهداف الرئيسية من إنشاء هذه اللجنة الهامة هي: تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية، ووضع خطة عمل لبناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب ، ودراسة تطور حالة الارهاب في العالم العربي نوعيًا وكميًا واقتراح السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهتها، فضلًا عن إعداد قوانين استرشادية ورؤى استراتيجية عربية تهدف إلى تطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة الإرهاب .


ولفت "العسومي"، إلى أن مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية تمثل أحد الأولويات الرئيسية في خطة عمل البرلمان العربي في مرحلته القادمة، مُضيفًا أن استحداث هذه اللجنة ستجعل البرلمان العربي في طليعة المؤسسات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب ، وستمكنه من تطوير شراكات مؤسسية فعالة مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع، لتبادل الخبرات معها وخاصة فيما يتعلق بالتدابير التشريعية لمكافحة ومنع هذه الظاهرة المقيتة، وهو ما سيمثل قيمة مضافة للجهود العربية المبذولة في محاربة الإرهاب. موضحاً أن أحد الأهداف الأساسية من استحداث لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي، هو تصحيح الصورة المغلوطة عن العالم العربي في هذا الشأن، لاسيما وأن المجتمعات العربية هي أكثر من عانى من ظاهرة الإرهاب، ودفعت ثمناً باهظاً في مواجهته. 
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