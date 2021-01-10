السوشيال تتحول لـ دفتر عزاء .. ثلاث وفيات في الوسط الفني .. هادي الجيار يرحل متأثرا بكورونا .. وإيمي سمير غانم تنعى والدة زوجها حسن الرداد

السوشيال تتحول لـ دفتر عزاء

وفاة الفنان هادي الجيار عن عمر ناهز الـ 71 عاما

وفاة والدة حسن الرداد وإيمي تنعيها بكلمات مؤثرة

الموت يفجع الفنان محمد عبد الرحمن

رحل عن عالمنا اليوم عدد من المشاهير وأقاربهم في وقت متقارب وتحولت السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء، ونرصد من خلال هذا التقرير من رحلو عنا اليوم وتفاصيل جنازتهم.

هادي الجيار

أعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

وكشف إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان صلاة جنازة الراحل هادي الجيار، وقال لـ صدى البلد أنها ستكون غدا بعد الظهر في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

والدة حسن الرداد

أعلن حسن الرداد عبر حسابه على فيسبوك عن وفاة والدته.

وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

وتشيع جنازة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد اليوم الأحد عقب صلاة العصر من ساحة مقابر الوالدة.

ونعت الفنانة إيمي سمير غانم والدة زوجها الفنان حسن الرداد التي رحلت عن عالمنا قبل قليل.

ونشرت صورة معها عبر حسابها على انستجرام وكتبت:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبه قلبي حماتي وصاحبتي وأمي .. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح .. فادية الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة واحضنك.. بحبك".





شقية والد محمد عبد الرحمن

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عن وفاة شقيقة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقام بنشر صورة ينعى فيها وفاة عمته وكتب قائلا: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي (الحاجة سميحة عطية محمد مهدي"

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