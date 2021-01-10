أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور

قدم كل من الصانع الياباني " تويوتا " و " سوزوكي " إصداراتهما المختلفة والتي جعلتهما ينفردان بالمظهر العائلي صاحب الـ7 مقاعد، وظهر ذلك من خلال الأيقونة TOYOTA RUSH ونظيرتها SUZUKI ARTEGA لموديلات 2021.





الأمر الذى جعل السيارتين محط حيرة الكثيرين من راغبي إقتناء أحد إصدارات السيارات المميزة من هذه الفئة، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري مميزات ومواصفات كل سيارة، لمساعدتك فى إختيار الأنسب لك وفقاً لاحتياجاتك.

1- TOYOTA RUSH موديل 2021





زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





ومن خلال هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة الانطلاق 0 حتي تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 13 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.





تمتعت TOYOTA RUSH بالعديد من الحزم الخاصة بوسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام مساعدة صعود الشواهق HAC، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و كاميرا خلفية متصلة بمستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، ورايات كهربائية.





ويأتي السعر الرسمي للسيارة TOYOTA RUSH موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل F/O 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.





2- SUZUKI ARTEGA موديل 2021





تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 77 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات يمكن لـ SUZUKI ARTEGA أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في خلال فترة زمنية مدتها 13.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.





تضمنت SUZUKI ARTEGA العديد من وسائل الأمن والسلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، ومرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف.





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