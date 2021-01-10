القوى العاملة: تحصيل 56.9 مليون جنيه مستحقات مصريين بجدة خلال 2020

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 13 مليونا و588 ألفا و344 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 56 مليونا و935 ألفًا و161 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.





وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي ، والملحق العمالي عبد الحليم محمود بجدة ، أكدا أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 937 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 2122 ، فضلا تسوية 585 شكوى وديا، وإحالة 38 شكوى للقضاء، ومازال هناك 41 شكوي قيد البحث والدراسة من إجمالي الشكاوي البالغة 664 شكوي.





كما تم القيام بـ28 ألفا و881 زيارة ولقاءً واجتماعا واستشارات ، منها 41 زيارة للجهات الحكومية المعنية ، و17 زيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال ، 8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية ، و28 ألفا و815 استشارة عمالية مقدمة من العمال عبر "الواتس أب" وصفحة المكتب علي الفيسبوك للعمالة المصرية بجدة.











