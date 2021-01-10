ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 56.9 مليون جنيه مستحقات مصريين بجدة خلال 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 09:38 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 13 مليونا و588 ألفا و344 ريالا سعوديا، أي ما يوازي  56 مليونا و935 ألفًا و161 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي ، والملحق العمالي عبد الحليم محمود بجدة ، أكدا أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 937 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي  2122 ، فضلا تسوية  585 شكوى وديا، وإحالة  38 شكوى للقضاء، ومازال هناك 41 شكوي قيد البحث والدراسة  من إجمالي الشكاوي البالغة  664 شكوي.

كما تم القيام بـ28 ألفا و881 زيارة ولقاءً واجتماعا واستشارات ، منها 41 زيارة للجهات الحكومية المعنية ، و17 زيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال ، 8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية ، و28 ألفا و815 استشارة عمالية مقدمة من العمال عبر "الواتس أب" وصفحة المكتب علي الفيسبوك للعمالة المصرية بجدة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تحصيل 111 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن

القوى العاملة: تحويل 40.4 مليون جنيه مستحقات الضمان للعمال المغادرين للأردن

القوى العاملة: تحصيل 890 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات المصريين بالكويت

وزير القوى العاملة: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين بجدة خلال شهر واحد

القوى العاملة: تحصيل 13 مليونا و915 ألف جنيه مستحقات لمصريين خلال 2020 بالرياض

ترشيحاتنا

الطماطم تسجل 2.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021

طوال 15 عاما .. سيدة تربط نجلها المعاق ذهنيا في شجرة لخوف الأطفال منه

وفاة هادي الجيار.. تعرف على رأيه في محمد رمضان

محمد فاروق: الأهلي يستغل خلاف بيراميدز والمهدي سليمان

أخبار الرياضة اليوم 10-1-2021| صبحي: مونديال اليد تحد كبير للدولة .. أيمن يونس يرحل عن الزمالك.. وتحديد مصير الـVAR في الدوري

فورمة جديدة .. محمد صلاح يستعرض عضلاته في الجيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور

تبدأ من 399 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021 | صور