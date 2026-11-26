تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة تقف في الجزء الخلفي من سيارة نقل صغيرة محملة بالأجولة، في مشهد لفت الأنظار وأثار تفاعل المتابعين، بعدما ظهرت وهي تخاطر بحياتها خلال تنقلها على الطريق، في سبيل السعي وراء لقمة العيش.

وأظهرت الصورة السيدة متشبثة بالجزء الخلفي من السيارة أثناء سيرها، وسط الحمولة، في مشهد يعكس جانبًا من مشقة العمل التي تتحملها بعض السيدات، وما يواجهنه من مخاطر خلال رحلتهن اليومية لتوفير احتياجاتهن المعيشية.

وأعاد المشهد تسليط الضوء على كفاح المرأة المصرية، التي تتحمل أعباء وظروفًا صعبة في سبيل العمل وكسب الرزق، وسط تفاعل واسع من المتابعين مع الصورة التي اختصرت جانبًا من معاناة "ستات مصر الشقيانين".







