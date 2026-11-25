ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة وصل 11 سفينة وتم تداول 21 ألف طن بضائع و607 شاحنات و201 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الواردات شملت 6 سفن و 14 ألف طن بضائع و301 شاحنة و190 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و7 آلاف طن بضائع و306 شاحنات و11 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي "PELAGOS EXPRESS و PAN LILI و BRIDGE"، بينما غادرته السفينتان "POSEIDON EXPRESS والحرية"، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4600 طن بضائع و248 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي" آيلة، وسينا، وآور".