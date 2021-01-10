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فن

حاتم فهمي يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة بـ «ملقتش راحتي»

الأحد 10/يناير/2021 - 10:56 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
حقق المطرب حاتم فهمى من خلال أغنيته الجديد "ملقتش راحتي" أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يومين منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون حاتم في الأغنية الجديدة مع عمر الشربيني، الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضا ومن توزيع الموسيقى لـ وليد شراقي.

"ملقتش راحتي" ثاني الأغاني التي يطرحها حاتم فهمى من ألبوم "تقييل وهادي" بعد أن طرح أغنية الأغنية الأولى التي حملت اسم الألبوم من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وطرح المطرب حاتم فهمى منذ أسبوعين أغنية "تقيل وهادى" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها في أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع وليد شراقي.

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