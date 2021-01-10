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مرأة

بملابس رياضية.. أسيل عمران تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 10/يناير/2021 - 12:36 م
أسيل عمران
أسيل عمران
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة أسيل عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت أسيل عمران في الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الرمادي مع تي شيرت بسيط باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت أسيل عمران حذاء رياضي مسطح متناسق مع إطلالتها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسيل عمران على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل وبدت بجمالها الطبيعي.
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