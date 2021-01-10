بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت المطربة كارمن سليمان ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ولامعه تبرز جمالها.





وتألقت بها كارمن سليمان ، مرتدية بنطالا ممزق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومعه تي شيرت باللون الأبيض، ومنسقه معه جاكيت من الجلد باللون الفضي اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه تبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على اللون الأسود والبني الذى يبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني اللامع.



