محافظ الشرقية: المرحلة لا تحتمل التراخي في الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه قام بإحالة رئيس مدينة منيا القمح للتحقيق بسبب إقامة سرادق عزاء، موضحًا أنه شاهد صورة على السوشيال ميديا لتجمع كبير بأحد قري منيا القمح وعلى الفور تواصل مع رئيس المدينة ولكن معلوماته جاءت غير واضحة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن هذه المرحلة لا تحتمل التراخي في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.





ولفت إلى أنهم يتخذون الإجراءات القانونية ضد أى مخالف، ولذلك تم تحويل صاحب الفراشة وأصحاب السرادق للنيابة .





وأشار إلى أنهم قاموا بالتنبيه أكثر من مره بعدم إقامة أفراح وسرادق عزاء بتجمعات كبيرة، وكشف أن الجميع يعلم الإجراءات الاحترازية ولا مبرر لأحد.





وأوضح أن الجميع يعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الحفاظ على صحة المواطنين.



