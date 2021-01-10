ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: المرحلة لا تحتمل التراخي في الإجراءات الاحترازية

الأحد 10/يناير/2021 - 09:38 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه قام بإحالة رئيس مدينة منيا القمح للتحقيق بسبب إقامة سرادق عزاء، موضحًا أنه شاهد صورة على السوشيال ميديا لتجمع كبير بأحد قري منيا القمح وعلى الفور تواصل مع رئيس المدينة ولكن معلوماته جاءت غير واضحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن هذه المرحلة لا تحتمل التراخي في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

ولفت إلى أنهم يتخذون الإجراءات القانونية ضد أى مخالف، ولذلك تم تحويل صاحب الفراشة وأصحاب السرادق للنيابة .

وأشار إلى أنهم قاموا بالتنبيه أكثر من مره بعدم إقامة أفراح وسرادق عزاء بتجمعات كبيرة، وكشف أن الجميع يعلم الإجراءات الاحترازية ولا مبرر لأحد.

وأوضح أن الجميع يعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الحفاظ على صحة المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فض حفل زفاف بقاعة أفراح بطريق الأحرار بالزقازيق

حملات مكبرة على المقاهي وقاعات الأفراح ورفع الإشغالات في الشرقية

فض 3 سرادقات عزاء بالشرقية ضمن حملات مواجهة انتشار فيروس كورونا

محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختبار المتقدمين لوظيفة نائب رئيس مركز الحسينية

فض 3 أفراح شعبية واتخاذ الإجراءات القانونية معهم

تحرك عاجل.. فض تجمع المواطنين من أمام محل بيع خمور بالزقازيق

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف.. هدى الأتربى تثير الجدل بأنوثتها

حقيقة وصول سلالات جديدة لكورونا في مصر

رحيل مصطفى محمد يقترب.. مفاوضات مكثفة بين الزمالك وسموحة لضم حسام حسن

نجم الأهلي السابق يسخر من "إعلامي" قارن إمام عاشور بـ ميسي

خلال يومين.. المهن التمثيلية تحقق مع باسم سمرة ورحاب الجمل

اعتذرولي.. أشرف زكي يكشف كواليس جلسته مع باسم سمرة ورحاب الجمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان تبهر متابعيها على إنستجرام

دراسة صينية.. عرض واحد يستمر 6 أشهر لمرضى كورونا بعد التعافي

بإطلالة كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام