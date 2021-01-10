متأثرة.. الفنانة عايدة تنعى الراحل هادي الجيار.. فيديو

قالت الفنانة عايدة رياض ، أن الراحل هادي الجيار كان انسان بكل ما تحملة الكلمة وعملت معة الكثير من الاعمال اخرها مسلسل الاسطورة ومسلسل ليبي في الصعيد .





واضافت عايدة رياض خلال مداخلة هاتفية علي قناه الحدث اليوم ، ان الراحل هادي الجيار كان فنان جميل مؤكدة علي انة الان في مكان افضل من الذى نعيش فية وكان هناك كلام بيننا قبل وفاتة حتي نقوم بعمل فني جديد وكان اسمة مسلسل "ورد".





واوضحت عايدة رياض ، ان الراحل هادي الجيار كان فنان من الفنانين الذى لا يعوضهم الزمن مرة اخري لافتة الي انة كان بسيط ومتواضع .



