وفاة عميد طب الأزهر السابق متأثرا بفيروس كورونا

توفى الدكتور إسحاق عبدالعال، عميد كلية طب جامعة الأزهر السابق، ومدير عام مستشفيات جامعة الأزهر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور إسحاق عبدالعال، عميد الكلية الأسبق





سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



