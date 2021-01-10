قطاع الأعمال: تعويض عمال مصنع سماد طلخا بـ 6 سنوات أجور.. فيديو

كفر الدوار للغزل والنسيج.





وأضاف توفيق، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى أحمد موسى، أنه وصلت شكاوى من التلوث والانبعاثات الناتجة عن شركة سماد طلخا، إضافة إلى انفجار حدث فى المصنع، إلى تم نقل المصنع لمكانه الأصلي بالسويس.





وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن بناء المصنع الجديد سيستغرق 3 أعوام، مؤكدا أنه يتم مناقشة تعويض عمال مصنع سماد طلخا الذين لن يتم نقلهم إلى السويس، بمقدار أجورة من 5 لـ 6 سنوات.





وكان قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن خسائر شركات القطاع العام نتيجة 30 سنة مضت، لافتا إلى أن عدد الشركات الجارى تطويرها حتى الآن 51 شركة، أغلبها شركات الغزل والنسيج.





وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، انه يتم خلق بيئة للأعمال اكثر تنظيما وحوكمة وترشيدا أكثر، حيث تغيير القانون، وهو بداية حقيقية لضبط الإدارات التى كانت تعانى قبل ذلك.





وأوضح، وزير قطاع الأعمال، أنه تم تغيير إدارات 43 شركة، وباقى 37 إدارة إخرى، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات كبيرة فى مجال قطاع الأعمال، لافتا إلى أنه تمت ميكنة 63 شركة من شركات القطاع العام.





وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم عمل 6 فروع لشركة النصر في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية خلال النصف الأول، وسيتم استكمالها الى 13 فرعا بنهاية العام.