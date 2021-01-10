قطاع الأعمال: تعويض عمال مصنع سماد طلخا بـ 6 سنوات أجور.. فيديو

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،مشاكل شركتى سماد طلخا، وكفر الدوار للغزل والنسيج.
وأضاف توفيق، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى أحمد موسى، أنه وصلت شكاوى من التلوث والانبعاثات الناتجة عن شركة سماد طلخا، إضافة إلى انفجار حدث فى المصنع، إلى تم نقل المصنع لمكانه الأصلي بالسويس.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن بناء المصنع الجديد سيستغرق 3 أعوام، مؤكدا أنه يتم مناقشة تعويض عمال مصنع سماد طلخا الذين لن يتم نقلهم إلى السويس، بمقدار أجورة من 5 لـ 6 سنوات.
وكان قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن خسائر شركات القطاع العام نتيجة 30 سنة مضت، لافتا إلى أن عدد الشركات الجارى تطويرها حتى الآن 51 شركة، أغلبها شركات الغزل والنسيج.